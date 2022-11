COP27 : quelque 700 personnes arrêtées depuis octobre, selon HRW

HRW se base, pour ces chiffres, sur des documents de l'organisation de défense des droits humains Egyptian Commission of Rights and Freedoms (ECRF), qui a comptabilisé depuis le 1er octobre 700 arrestations dans tout le pays. S'y trouvent des personnes qui avaient appelé à des manifestations contre le pouvoir le 11 novembre. Les mesures de sécurité avaient été renforcées au Caire les deux semaines précédentes et les cafés fermés. Les manifestations sont de facto interdites en Égypte.

L'économie égyptienne a fortement souffert de la guerre en Ukraine, avec des prix de l'énergie et de l'alimentation croissants, combinés à une forte inflation qui touche principalement la population égyptienne la plus pauvre, ce qui suscite du ressentiment dans le pays. La monnaie locale, la livre égyptienne, a perdu environ un quart de sa valeur depuis le début de l'année.