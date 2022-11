COP27 : pourquoi la conférence sur le climat représente un enjeu majeur pour l’Afrique

Les représentants de 24 pays africains ont rappelé début septembre, lors d’une réunion au Caire visant à préparer la COP de ce dimanche, "l’impact disproportionné du changement climatique […] sur le continent compte tenu de sa faible empreinte carbone".

En d’autres termes : les plus gros émetteurs historiques de gaz à effet de serre sont des pays riches et doivent payer leur juste part aux pays du Sud – qui comprennent notamment les pays africains – qui en ont émis beaucoup et qui sont majoritairement les plus concernés par le changement climatique.

Ils leur demandent à présent de respecter leurs engagements financiers.