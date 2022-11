COP27 : logistique hors-norme, activistes canalisés… dans les coulisses de la plus africaine des COP

Dernière journée de négociations à la COP27 de Charm el-Cheikh. Enfin, dernière en principe, car il semble bien qu’à quelques heures de la clôture, on soit loin d’un accord. Qu’y a-t-il derrière les textes et les déclarations officielles ? Notre collègue Sophie Brems, envoyée spéciale en Egypte, revient sur les coulisses de ce grand rendez-vous.

"C’est un peu comme le Palais du Heysel à Bruxelles, c’est un grand centre de conférences avec des bâtiments en dur qui existent déjà et auxquels s’adossent des bâtiments démontables. D’habitude, vous avez une grande allée centrale de laquelle partent différents bâtiments. Cette année, le plan ressemble plutôt à un poulpe, évidemment très présent ici dans la mer Rouge. Vous avez aussi une zone A, B, C et D. Et il faut savoir que la superficie du site atteint près de 15 terrains de football. Je peux vous dire que les 10.000 pas par jour, vous les faites sans soucis. Le centre de conférence est, paraît-il, alimenté en électricité solaire. Difficile à vérifier, bien sûr. Ce que je peux vous dire, c’est que l’air conditionné tourne évidemment en plein régime. Heureusement, j’avais quand même pris un pull dans la valise."

Une logistique hors-norme

De nombreux bâtiments donc, chacun dédié à une tâche, un rôle spécifique. "Il y a tout d’abord un centre de presse sur deux étages. Ensuite, vous avez des salles — Horus, Osiris, Ahmôsis, etc., eh oui, nous sommes en Égypte — dans lesquelles des conférences sont données par différentes parties ou différentes coalitions de pays. Il y a aussi deux salles plénières, Ramsès et Néfertiti — ça ne s’invente pas — où s’expriment à la tribune les chefs d’État, le président de la COP, l’Égyptien Sameh Choukri, et où toutes les parties se rassemblent en fin de COP pour acter ou non un texte final. Et il y a aussi les pavillons. Alors là, c’est un peu le Salon de l’alimentation. C’est l’endroit le plus animé, le plus bruyant, le plus coloré. Chaque pays ou groupement de pays, mais il y a aussi des ONG et des groupes internationaux, a un stand, un pavillon. Et au plus le pays est riche et puissant, au plus le pavillon est grand. Par exemple, celui de l’Égypte, pays hôte, est assez imposant. Alors, que fait-on dans ces endroits, dans ces pavillons ? De la représentation pour des projets liés au climat, des conférences de presse, des side events, comme on les appelle ici, des rendez-vous informels qui peuvent parfois aboutir à des rapprochements en marge de la COP. La Belgique a par exemple un pavillon Benelux, qu’elle partage avec les Pays-Bas et le Luxembourg. Et il y a les cotes des délégations, là où les ministres et leurs experts se réunissent, là où il y a la délégation belge, pour faire le point sur les négociations ou rencontrer des représentants de la société civile. Comme vous l’entendez, c’est un fameux complexe qui peut accueillir plus de 30.000 personnes et il faut nourrir ce petit monde. Et là, cette année, j’avoue que la logistique ne suit pas très bien. Les fontaines à eau sont vides, les files s’allongent à l’heure du midi en face de quelques échoppes qui proposent quand même un hamburger à 12 $, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. L’eau est gratuite, et figurez-vous aussi, puisqu’on en a beaucoup parlé, que le Coca-Cola et le Sprite sont évidemment sponsors de la COP."

Activistes canalisés

Drôle de COP donc, d’autant plus que de nombreuses voix ont été muselées. "Oui, aucune manifestation n’a pu se faire en dehors du site. Vous savez, d’habitude, à une COP, vous avez de nombreux activistes qui viennent dès le matin et toute la journée interpeller les délégués qui rentrent. Et ici, c’est très calme, on voit simplement quelques militants végans à l’entrée. De nombreuses caméras sont installées et très peu de gens élèvent la voix pour dénoncer telle ou telle situation. Chaque jour, ils sont tout au plus une petite vingtaine avec des banderoles ou quelques sifflets, des militants des droits humains. Près de 700 personnes ont quand même été arrêtées ici, en Égypte, avant et pendant le sommet. Les contrôles de sécurité sont plus appuyés que d’habitude. Aux côtés de la sécurité de l’ONU, il y a évidemment aussi la police égyptienne, présente en nombre à l’intérieur mais aussi à l’extérieur du site. La sécurité est donc quand même assez importante ici à Charm el-Cheikh. On sent quand même une certaine tension, donc on se tient un peu à carreau. D’ailleurs, il y a quelques jours, la délégation allemande s’est dite surveillée et une enquête est en cours. Et rapidement, côté ambiance entre journalistes, elle est très bonne parce qu’à force de faire des COP, on rencontre toujours les mêmes gens et on commence à connaître les personnes."

Une COP africaine ?

Une COP qualifiée d’africaine, pour quelles raisons ? "Africaine sur plusieurs points, je dirais. Premièrement, ce n’est pas une COP technique cette année, puisque la mise en pratique de l’accord de Paris avait été finalisée l’an dernier, avec évidemment des échéances qui vont arriver plus tard. Cette année, c’était une COP plus politique : passer des promesses aux actes ; les promesses qu’on avait dit qu’on s’occuperait des " loss and damage ", des pertes et préjudices, et donc essayer d’activer tout ça. Deuxièmement, la crise énergétique, la guerre en Ukraine et la flambée des prix ont évidemment pesé sur les négociations. Il y a justement des tensions entre le Nord et le Sud à ce propos, sur les financements qui traînent. Ça, c’est pour le côté des négociations. Il s’agit d’une COP particulière aussi à cause de l’endroit. On est ici à Charm el-Cheikh, je vous parle depuis ma chambre d’hôtel avec une vue sur la piscine et les palmiers, donc ce sont quand même des images étonnantes puisque vous avez des délégués en costume qui croisent le touriste en maillot avec ses palmes et son tuba. Cette station balnéaire est donc quand même assez étonnante pour tenir une COP, avec des hôtels plus grands les uns que les autres où les pelouses sont arrosées. Quand vous êtes dans le centre, vous avez des avions qui passent très bas vu qu’on se trouve à cinq kilomètres de l’aéroport. Bref, on peut dire que c’est une COP de contraste, entre le mont Sinaï très sec, pelé et désertique d’un côté, et cette opulence avec les hôtels et la station balnéaire de l’autre côté. Mais pour terminer sur une note positive, j’ai croisé un citoyen togolais hier qui me disait : " Oui, je suis inquiet pour le climat, oui je souffre dans mon pays, mais j’ai des raisons de me réjouir parce que ce n’est qu’ici, dans une COP, dans ce cadre de l’ONU, que l’humanité et le multilatéralisme gagnent. Et ça, il faut le préserver. "