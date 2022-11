COP27 : les réactions des associations suite à l’accord sur le fonds pour les pertes et préjudices

Avec la création d’un fonds pour les pertes et préjudices, la décision finale de la COP27 "donne un signal fort pour les pays les plus vulnérables", estime la Coalition Climat, saluant "une avancée historique" et "un grand pas en avant pour la justice climatique".

L’ASBL nationale, qui réunit plus de 90 organisations de la société civile belge, juge toutefois qu’il "manque malheureusement encore de nombreuses décisions importantes". Et la Coalition Climat de citer la sortie des énergies fossiles, qui n’a pas été obtenue. "La sortie des combustibles fossiles reste une fois de plus l’occasion manquée de cette COP. Il n’y a pas eu de progrès de ce côté. Et ce malgré le soutien de nombreux pays du Sud et du Nord. Ce qui est positif, cependant, c’est que les pays ont engagé des discussions pour travailler ensemble sur des solutions concrètes dans tous les secteurs pour les années à venir", analyse la Coalition.

"L’écart avec l’objectif de 1,5°C reste préoccupant. Chaque année compte, et cette COP n’a pas apporté l’élan attendu. Une coopération immédiate et à grande échelle est nécessaire pour lutter contre la crise climatique", insiste le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel.

Par ailleurs, la décision de la COP27 reconnaît, "et c’est la première fois", souligne l’ASBL, "le droit à un environnement propre, sain et durable". Mais d’un autre côté, d’autres thématiques sont peu ou pas abordées comme celles des marchés de carbone ou en matière de justice de genre.

Le texte final affirme le droit des enfants et des jeunes à participer structurellement aux processus climatiques. Cela leur crée plus d’espace pour faire valoir leurs demandes. Ce qui manquait encore cruellement à cette COP27. Il est également positif que la COP27 ait décidé de travailler sur une transition juste dans les années à venir, même si la définition reste ambiguë. Elle est pourtant claire :"elle doit impliquer l’autonomisation des travailleurs et des travailleuses, le respect des droits du travail, et la protection sociale universelle", conclut la Coalition Climat.