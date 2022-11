COP27 : les ONG environnementales très critiques, "le monde ne peut se permettre une autre COP telle que celle-ci"

Il s'agit d'une "nouvelle ère pour la justice climatique", estime ainsi Greenpeace Belgique. "Nous devons maintenant nous assurer que les pays et les entreprises les plus responsables de la crise climatique apportent la plus grande contribution" à ce fonds, préconise l'organisation environnementale.

"L'accord sur les pertes et les dommages est une étape positive, mais il risque de devenir un "fonds pour la fin du monde" si les pays n'agissent pas plus rapidement pour réduire les émissions et limiter le réchauffement à moins de 1,5°C", commente, de son côté, le WWF.

"En ne parvenant pas à se mettre d'accord sur l'élimination progressive des combustibles fossiles lors de la COP27, les dirigeants ont laissé passer l'occasion d'accélérer l'élimination des combustibles fossiles, nous maintenant sur la voie de la catastrophe climatique", déplore encore le WWF. Pour lui, sans une réduction rapide et profonde des émissions, il ne sera pas possible de limiter l'ampleur des pertes et des dommages.