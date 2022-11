COP27 : le président brésilien Lula appelle à la création "urgente" d'un fonds dédié aux dégâts climatiques

Le président brésilien élu Lula a appelé mercredi à la création "urgente" d'un fonds dédié pour couvrir les dégâts déjà causés par le changement climatique.

"Nous avons un besoin urgent de mécanismes financiers pour remédier aux pertes et dommages causés par le changement climatique, nous ne pouvons plus reporter ce débat", a-t-il déclaré dans un discours à la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient à Charm el-Cheikh en Égypte.

La question des pertes et préjudices ("loss and damage" dans le jargon des négociations) est un sujet brûlant des négociations à la COP27 et concerne les dommages, le cas échéant irréversibles, dus au dérèglement climatique, au-delà des capacités d'adaptation au changement climatique.

De longue date, le sujet est une pomme de discorde entre les pays riches, qui freinent des quatre fers, craignant le cas échéant qu'une trop grande reconnaissance des pertes et dommages n'entraîne des actions en justice, et les pays du Sud, qui sont les premières victimes tout en étant les moins responsables, historiquement, du changement climatique d'origine anthropique.