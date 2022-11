COP27 : le financement des dégâts climatiques officiellement mis à l’agenda, une première

La prise en compte des pertes et préjudices, concept qui fait référence aux conséquences du réchauffement auxquelles il n’est plus possible de s’adapter, ou aux "limites de l’adaptation" dans le langage des scientifiques du Giec, est demandée depuis des années par les pays les plus vulnérables. L’accord de Paris a consacré formellement en 2015 ce "troisième pilier" de l’action climatique.

Toutefois, le texte souligne que cette reconnaissance des pertes et préjudices "ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation". Les pays industrialisés, historiquement les plus responsables de l’effet de serre à l’origine du réchauffement climatique, craignent en effet, États-Unis en tête, des procès, en responsabilité et dommages et intérêts, en cascade, au motif de ces pertes et préjudices.