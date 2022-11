COP27 : le chancelier allemand Scholz rejette toute "renaissance mondiale des énergies fossiles"

Le gouvernement allemand a décidé de prolonger l'activité de plusieurs centrales à charbon jusqu'au printemps 2024, mais l'objectif d'abandonner cette énergie en 2030 reste valable.

Pour M. Scholz, la transition vers les énergies renouvelables "n'est pas seulement un impératif climatique, économique et environnemental", mais aussi "un impératif de sécurité" illustré par la dépendance allemande à l'énergie russe.

"Tout cela rend la tâche centrale de notre époque encore plus urgente, à savoir limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré", a fait valoir le dirigeant allemand, qui vise "d'ici 2045" la neutralité carbone de son pays.

"Chaque dixième de degré de réchauffement en moins, cela signifie moins de sécheresses et d'inondations, moins de conflits liés aux ressources, moins de famine et de mauvaises récoltes, et donc plus de sécurité et de prospérité", a détaillé Olaf Scholz.