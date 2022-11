COP27 : lancement d'une "alliance pour la résilience face à la sécheresse"

Une "Alliance internationale pour la résilience face à la sécheresse", phénomène qui touche de plus en plus de régions du monde sous l'effet du changement climatique, a été lancée lundi en marge de la COP27 à Charm el-Cheikh en Egypte.

Sous l'égide du président sénégalais Macky Sall et du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, cette alliance réunira plus de 25 pays et 20 organismes avec pour objectif de favoriser d'ici 2030 une meilleure réponse en amont, plutôt que les réponses d'urgence.