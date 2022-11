COP27 : la philosophie peut aider à trancher la question des 'pertes et préjudices' climatiques

Le réflexe habituel serait de penser qu'il ne faut pas se tourner vers les philosophes pour trancher ce genre de querelles interminables.

Pourtant, la littérature en philo se montre ici très pragmatique ! D’abord, certains ont remarqué que si on applique chacun de ces trois principes (pollueur-payeur, bénéficiaire-payeur, capacité à payer), le podium des plus grands contributeurs est à chaque fois composé des mêmes joueurs, dans un ordre différent : États-Unis, Europe + Royaume-Uni, Chine.

Dès lors, certains auteurs et certaines ONG proposent des approches hybrides, combinant plusieurs de ces principes suivant diverses pondérations, qui peuvent faire l’objet d’un arbitrage politique. Donc même sur cette question de la justice climatique, des approches de compromis sont possibles.

Bien sûr, l’idéal est encore de ne pas se contenter de réparer les pots cassés, mais de réduire au maximum le degré de souffrances et de destruction qui seront causées par le réchauffement climatiques. Mais on n’en est plus au stade de la pure prévention, et il faut à la fois tenter de prévenir et de guérir, tout en assurant un juste partage des efforts, plutôt qu’une opération de charité. Ne rien faire reviendrait à laisser peser sur les épaules des populations les plus vulnérables le poids le plus lourd d’un dérèglement climatique qu’ils n’ont pas causé.