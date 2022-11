COP27 : la guerre de communication autour de Sergueï Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères

Plus tard dans la journée, un responsable indonésien affirmait que le chef de la diplomatie russe était en bonne santé et qu’il était bien venu à l’hôpital : "il est venu dimanche soir à son arrivée à Bali pour subir des examens. Il est revenu plus tôt ce lundi pour un nouvel examen et grâce à dieu il se porte bien", a-t-il ajouté, interrogé par l’AFP.

Un porte-parole de l’hôpital Sanglah à Denpasar, la capitale de Bali, a indiqué qu’une délégation étrangère avait rendu visite à l’établissement, sans autre précision.