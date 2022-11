COP27 : la Fondation de Bill Gates donne 1,4 milliard de dollars pour aider les petits agriculteurs

Des organisations représentant 350 millions de petits agriculteurs ont demandé lundi que la construction d'un "système alimentaire qui puisse nourrir le monde sur une planète réchauffée" soit une "priorité" de la COP27.

"Les effets du changement climatique sont déjà dévastateurs et à chaque fois que le monde retarde son action, plus de gens souffrent et les solutions deviennent plus complexes et coûteuses", a insisté le directeur général de la Fondation Gates, Mark Suzman.

"Les dirigeants doivent écouter la voix des fermiers africains. Les gouvernements doivent comprendre leurs priorités et répondre urgemment", a-t-il plaidé.

Les sommes débloquées par la fondation philanthropique doivent notamment encourager les nouvelles technologies, aider les femmes ou favoriser les innovations dans la gestion du bétail.