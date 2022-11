COP27 : la Belgique intègre "l'Opep de l'éolien en mer"

Quant au gouvernement fédéral, il s'est fixé l'objectif de tripler la capacité d'énergie éolienne installée en mer du Nord (dans les eaux territoriales belges) d'ici 2030 (de 2,2 à 6 GW) et même de la quadrupler d'ici 2040 (jusqu'à 8 GW, soit suffisamment pour approvisionner chaque famille belge). Cela passera notamment par le développement de la zone Princesse Elisabeth et le recours à des éoliennes plus puissantes.

Ces projets ambitieux s'accompagnent d'une plus grande interconnexion avec les pays voisins. Le câble sous-marin Nemo Link relie déjà la Belgique et le Royaume-Uni et une deuxième interconnexion est prévue. Un projet de câble électrique entre la Belgique et le Danemark est également dans les cartons.