COP27 : l'UE promet plus d'un milliard d'euros pour l'adaptation au changement climatique en Afrique

L'Union européenne et certains Etats membres vont verser ensemble plus d'un milliard d'euros pour aider l'Afrique à s'adapter au changement climatique, a annoncé mercredi le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans. De cette enveloppe, 60 millions d'euros seront consacrés au financement des pertes et dommages liés aux changements climatiques.

"Ensemble, l'Union européenne et quatre Etats membres - France, Allemagne, Pays-Bas et Danemark - vont fournir plus d'un milliard d'euros pour soutenir l'adaptation en Afrique", a-t-il annoncé lors de la COP27 en Egypte.

Cette initiative doit mobiliser des programmes d'adaptation nouveaux et existants, a précisé la Commission dans un communiqué, sans préciser quelle proportion était nouvelle.