COP27 : l'UE prête à relever ses objectifs et "ouverte" sur l'aide financière au Sud

La ministre du Climat et de l'Environnement, Zakia Khattabi, s'est félicitée de ces avancées et souhaite attirer davantage l'attention sur trois points fondamentaux en vue des futures négociations internationales: "La crise énergétique actuelle ne doit pas servir d'excuse pour geler ou affaiblir notre ambition climatique. Une transition réfléchie et équitable vers une société neutre sur le plan climatique pourrait bien nous rendre plus résistants aux chocs du marché de l'énergie".

L'UE doit également honorer les engagements pris, affirme la ministre: "un préalable pour rétablir la confiance au niveau international". Le précédent sommet sur le climat à Glasgow a révélé que les efforts annoncés conjointement au niveau mondial ne nous permettront pas de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C. Le Pacte de Glasgow pour le climat appelle donc les parties à revoir leur objectif pour 2030 afin qu'il soit conforme à l'ambition de l'accord de Paris".

En outre, les différents processus créés à Glasgow pour mieux comprendre la situation et les besoins des pays les plus vulnérables, notamment sur le continent africain, doivent être pleinement exploités afin que la coopération internationale puisse être façonnée efficacement, conclut la ministre.