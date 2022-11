COP27 : investir dans la fabrication de batteries, un enjeu essentiel pour la transition énergétique

Si l’Europe affiche clairement un retard par rapport à l’Asie, la Chine en particulier, le vieux continent a tout de même investi 120 milliards d’euros publics et privés depuis trois ans et a vu se développer de nombreuses gigafactories, des grosses usines de batteries. Toutefois, l’Europe ne peut prétendre s’affranchir des autres continents puisque pour fabriquer ces batteries sur son territoire, elle dépend des matières premières provenant d’Afrique et de Chine.

"Beaucoup de batteries essaient maintenant de tenter de sortir de certaines dépendances — par exemple, le projet qui est annoncé en Belgique veut sortir du nickel et du cobalt — mais dépendent encore énormément du lithium", souligne Francesco Contino, professeur à l’UCLouvain dans les matières énergie et mobilité.