COP27 et Wallonie : le ministre Philippe Henry (Ecolo) annonce une "accélération" de la distribution des primes à la rénovation

Les souhaits de l’écologiste pour cette conférence sur le climat qui a lieu en ce moment à Charm-el-Cheikh sont " que l’on poursuive les mécanismes déjà en cours ". Confirmer aussi l’objectif d’atteindre le pic des émissions mondiales de CO2 en 2025 (et qu’elles diminuent ensuite, évidemment) et continuer la négociation mondiale et l’action dans nos territoires.

Là où les choses se discutent, c’est sur l’ordre des décisions et des échéances

Comment concrètement traduire les décisions prises internationalement aux actions sur le terrain ? Pour Philippe Henry, il s’agit d’œuvrer dans " l’ordre des choses ". L’objectif de réduire drastiquement nos émissions de CO2 n’est donc pas contesté selon lui au niveau wallon, mais les discussions portent sur surtout " les moyens de l’atteindre ". Les objectifs wallons " sont liés par le cadre européen " (si on ne les atteint pas, des amendes sont à la clé). " L’Europe s’est donné l’ambition de réduire de 57% ses émissions d’ici 2030 (par rapport à 1990). Ça se traduit chez nous par un objectif spécifique pour la Belgique, pour la Wallonie ". Concrètement, cela veut dire pour lui réussir à isoler suffisamment nos bâtiments, changer notre mobilité (plus de transport en commun, moins de voitures individuelles…). Des mesures publiques budgétées de manière " très très importantes ", mais il faut selon le ministre, " aider les autres pays pour qu’ils puissent se mettre dans cette même logique".

Pour ce qui est des engagements au niveau wallon, qui passent par le plan " Air-Climat- Energie " déposé par le ministre et qui est actuellement encore en discussion, il y a différents trois axes. Le premier concernant l’industrie (" vers la décarbonation d’ici 2050, piloté l’Europe "). Le deuxième est la mobilité (" réussir le transfert modal "), d’où des investissements dans les transports en commun et les pistes cyclables. Et il y a également l’isolation des bâtiments. " Là où les choses se discutent, c’est sur l’ordre des décisions et des échéances. Une discussion logiquement difficile qui se traduira par une évaluation année après année ".