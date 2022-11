COP27 : Emmanuel Macron plaide pour "l'interdiction" de l'exploitation des grands fonds marins

En juin, le chef de l'Etat français avait déjà défendu, lors de la conférence des Nations unies pour les océans, l'élaboration d'un "cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds en haute mer et ne pas autoriser de nouvelles activités qui mettraient en danger les écosystèmes océaniques".

Le président Macron a aussi promis la mise en place de "programme de préservation positive" pour protéger les "écosystèmes critiques - les forêts anciennes, les tourbières, les mangroves ou les zones humides".

"Nous devons donc urgemment reconnaître à ces écosystèmes un statut particulier et proposer aux États qui les abritent des contrats politiques et financiers pour les aider à les préserver", a-t-il dit, précisant que le Gabon, la Colombie et les Philippines avaient "adhéré" à cette démarche lors d'une rencontre lundi à la COP27.

"Nous nous retrouverons à Libreville début 2023 pour adopter des plans d'actions très concrets lors d'un One Forest Summit" co-organisé avec son homologue gabonais Ali Bongo, a ajouté le président français.