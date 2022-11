COP27 : des experts de l'ONU tracent les "lignes rouges" du greenwashing des entreprises

Autre condition sine qua non à un objectif crédible de neutralité carbone, réduire le plus possible les émissions de gaz à effet de serre. Et non pas les compenser en achetant des "crédits carbone" équivalent à un poids de CO2, en finançant par exemple des projets de reforestation ou de développement des énergies renouvelables.

"Vous ne pouvez pas simplement acheter des crédits carbone bon marché" et qui manquent parfois d'"intégrité", souligne Catherine McKenna, présidente du groupe d'experts. "Si vous espérez un A, il ne suffit pas de venir en classe. Vous obtenez un A en travaillant et vous ne pouvez pas payer quelqu'un d'autre pour le faire à votre place".

Le rapport estime également que les promesses à long terme doivent être accompagnées par un plan précis, avec des objectifs pour chaque période de cinq ans.

Elles doivent aussi couvrir toutes les activités d'une entreprise : activités directes (scope 1), consommation d'électricité et de chaleur (scope 2) mais aussi toutes les émissions indirectes en amont et en aval de la production, jusqu'à l'essence consommée par les automobilistes pour une compagnie pétrolière (scope 3).

90% du PIB mondial est couvert par des promesses de neutralité carbone

Aujourd'hui, environ 90% du PIB mondial est couvert par des promesses de neutralité carbone, selon la plateforme Net Action Tracker élaborée par plusieurs centres de recherche.

Mais beaucoup de ces promesses "ne sont pas à la hauteur" et d'autres "ne fournissent même pas de données", souligne Catherine McKenna.

Alors, le message envoyé aux PDG ou aux maires "est clair", souligne Antonio Guterres : "respectez ces normes et révisez vos lignes directrices dès maintenant, au plus tard d'ici à la COP28" dans un an.

Il a également appelé les gouvernements à "construire un cadre réglementaire" à partir de ces recommandations.

"L'annonce d'aujourd'hui est un tournant décisif pour le lobbying des entreprises qui a longtemps fait obstacle à l'action des gouvernements", s'est réjoui Will Aitchison, du centre de réflexion Influence Map.