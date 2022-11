COP27 : 630 lobbyistes du secteur des énergies fossiles seraient présents à Charm el-Cheikh, soit 25% de plus qu’à la COP26

Quelque 630 lobbyistes travaillant pour les industries du pétrole, du gaz et du charbon se sont enregistrés au sommet de l’Onu sur le Climat Cop 27, qui se tient à Charm-el-Cheikh en Égypte. C’est 25% de plus que lors du sommet 2021 en Écosse, ressort-il d’une analyse des organisations environnementales Global Witness et Corporate Europe Observator.