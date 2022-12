COP15 sur la biodiversité à Montréal : la conférence de la décennie pour éviter la 6e extinction de masse des espèces

Comme à la COP27 sur le climat, l’enjeu sera aussi financier, il faudrait mettre en place un plan de financement international pour protéger la biodiversité. Et comme pour le climat, la question divise les pays riches où l’environnement se dégrade et les pays plus pauvres, où se trouvent les espaces naturels les plus riches en diversité biologique et qui ne participe pas à cette grosse empreinte écologique.

La porte-parole du WWF Belgique est claire : "Nous demandons aux pays riches d’augmenter les financements y compris les financements publics internationaux vers les pays du Sud. Il faut aligner ces flux financiers publics et privés pour privilégier des pratiques qui soient favorables à la nature et reconvertir les subventions de pratiques qui ont des effets néfastes sur la nature (comme pour les pesticides ou pour les énergies fossiles par exemple). Il y a un déficit de 700 milliards de dollars par an pour financer la biodiversité mondiale. Qui acceptera de payer ? C’est tout l’enjeu."

L’inaction coûte plus cher que l’action, conclut-elle.