COP15 : quatre façons originales de s'engager à notre échelle dans la protection de la biodiversité.

Faire un don à une association est souvent l'une des premières actions à laquelle on pense lorsque l'on souhaite s'engager pour une cause qui nous tient à cœur. Mais il est possible d'aller plus loin dans la démarche en jouant sur la symbolique. C'est par exemple le cas de l'association Coral Guardian, qui propose d'adopter un corail en faisant un don de 30 euros.

Une fois le certificat d'adoption en poche, vous pourrez donner un nom à votre corail et recevrez même des nouvelles à propos de sa zone d'habitat deux fois par an. Votre don servira à financer la recherche et les projets de protection des récifs mis en place par l'association.

Selon une étude publiée en février dernier dans la revue PLOS Climate par des chercheurs anglais de l'université de Leeds, 99% des coraux du monde entier ne résisteront pas au changement climatique.