COP15 - La désertification, autre défi pour l’humanité

La lutte contre la désertification passe par une gestion raisonnée et durable de l'occupation et de l'utilisation des sols. L'agriculture est l'activité qui utilise et dégrade le plus les sols, si elle n'est pas appliquée de manière raisonnée. Une application raisonnée de l'agriculture consiste par exemple à éviter d'avoir des sols nus, et donc à assurer une couverture sur le sol sur le long terme.

On peut faire revivre une terre qui est appauvrie, en replantant, en reforestant, en appliquant de la matière organique. On peut ainsi lui redonner de la fertilité et recréer un écosystème en équilibre.

La Grande Muraille Verte par exemple, projet pour le Sahara et le Sahel, est une initiative qui gagne un certain consensus scientifique. Le concept consiste à replanter des arbres et à créer une mosaïque d’écosystèmes verts et productifs sur une distance de plus de 7000 kilomètres. Il s'agit d'occuper le sol d'une manière qui permette de réhabiliter l'écosystème et d'assurer un bien-être socioéconomique dans cette région d'Afrique très appauvrie.

Mais il est clair que cette lutte contre la désertification demande beaucoup plus de moyens et des solutions adaptées aux différents systèmes, conclut Alice Alonso.