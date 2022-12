COP15 : de plus en plus de phoques en mer du Nord, un exemple d’harmonie à trouver avec une biodiversité chamboulée

Depuis 3 ans, une équipe de bénévole surveille les phoques, devenus l’attraction des côtiers et des touristes à Ostende. Elle a lancé une ligne téléphonique d’urgence, monter un enclos et placer des panneaux après plusieurs agressions constatées sur les mammifères. Les autorités de la ville ont également décidé de rendre la laisse obligatoire pour les propriétaires de chiens. "Les gens veulent prendre des selfies, des photos et se rapprocher un maximum, mais c’est dangereux. Il faut respecter leur temps de repos, sinon ils sont très stressés. Et puis, si tu vas trop près, ils sont dangereux. Ce sont des animaux sauvages !", raconte Inge De Bruycker, cofondatrice de la NorthSealTeam, l’association qui s’occupe de surveiller et protéger les phoques le long des 65 km de la côte belge.