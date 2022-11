COP 27 : "Nous avons besoin de joie et de culture pour relever le défi climatique"

Alors que l’ONU s’inquiète que la crise climatique atteigne une portée destructrice inouïe, les regards se tournent vers l’Égypte où aura lieu, du 6 au 18 novembre, la COP 27. La conférence mondiale pour le climat est l’occasion pour de nombreuses filières, dont celle de la culture, de s’interroger sur le rôle qu’elles ont à jouer dans la lutte contre le réchauffement planétaire. Nous avons posé la question à David Irle, écoconseiller indépendant et co-auteur du livre Décarboner la culture. Voici l’épisode 2 de notre série Time for Change, lancée à l’occasion de la COP 27.

La culture est moins pointée du doigt pour ses excès, notamment en termes d’émissions de gaz à effet serre, que d’autres secteurs d’activité. Comment expliquez-vous cette différence ?

Tout d’abord par le fait que les grosses industries émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre que la filière culturelle. Mais ce n’est pas uniquement là que se joue la lutte contre la crise climatique. Il faut éveiller les mentalités pour que les citoyens tolèrent de moins en moins des comportements qui leur paraissent insoutenables du point de vue environnemental. Prenons le cas des déplacements en jet privé des athlètes. Il y a quelques années, personne n’aurait remis en question le mode de vie des sportifs de haut niveau. Mais les temps ont changé et l’impact environnemental du sport n’est plus occulté.

C’est la même chose pour la culture. Cette filière a longtemps été assez déconnectée des enjeux écologiques de notre époque. Toutefois, cela ne peut plus durer et il n’y aura pas d’exception culturelle face à l’urgence climatique. La culture n’est certes pas le secteur d’activité le plus polluant ou gourmand en énergie, mais elle ne disposera d’aucun passe-droit.

Il en va de sa survie. Si la culture n’amorce pas un véritable processus de transition écologique, elle pourrait être sacrifiée au profit d’autres industries plus avancées en la matière. On le voit déjà à l’approche de l’hiver. Tout laisse à penser qu’il sera particulièrement rude pour certaines collectivités, qui auront du mal à payer des factures d’électricité ou de chauffage démentielles. La tentation est grande, pour elles, de baisser certains budgets dont celui de la culture, afin de faire des économies. Je ne dis pas que cela va se payer comme ça mais c’est une typologie de risques que le secteur culturel doit anticiper.

La filière culturelle a-t-elle pris du retard dans sa transition écologique ?

Cela dépend par rapport à qui on se place. Je trouve que la culture est à l’image de nos sociétés, même si elle a souvent l’impression d’être avant-gardiste. Elle ne l’est pas tant que ça sur plein de sujets actuels, tels que les droits des salariés, la diversité, l’égalité homme-femme et la lutte contre le réchauffement climatique. La culture est, en réalité, en train de prendre conscience de ces enjeux en même temps que le reste de la société, et non pas avant.

C’est assez flagrant lorsqu’on s’intéresse aux lieux de culture. Ils n’ont pas tous été rénovés thermiquement pour être alimentés par des énergies vertes. Bien au contraire. La plupart d’entre eux ont été construits dans les années 90 et 2000 sans prendre en considération les enjeux de la transition écologique. On se retrouve donc avec des établissements mal isolés et chauffés au gaz ou au fuel, dont les factures énergétiques atteignent des sommets.

Comme beaucoup d’industries, la filière culture s’est construite autour d’un modèle dépendant des énergies fossiles et de la redistribution des richesses créées par l’exploitation illimitée des ressources planétaires. Cela la rend vulnérable face à la crise climatique et environnementale que nous traversons actuellement. D’où l’importance de réfléchir dès maintenant aux mécanismes de transformation du secteur. Cela nous permettrait collectivement de choisir comment amorcer ce processus sans porter atteinte à la diversité culturelle que nous apprécions tant.

Toutefois, le monde culturel n’est pas connu pour être dans la retenue, à l’heure où 100.000 nouveaux morceaux font leur apparition, chaque jour, sur les plateformes de streaming musical. Comment concilier cette course au gigantisme avec des impératifs de sobriété ?

Une chose est sûre : nous avons besoin de culture. Cela fait du bien d’être dans une société qui propose une offre culturelle riche et diversifiée.

Mais l’excès ne sera jamais bon, tant d’un point de vue environnemental qu’humain. Le nombre de films qui sortent, chaque semaine, dans les salles ne cesse d’augmenter, à tel point que même le plus grand des cinéphiles n’a pas le temps de tous les voir. Même chose pour l’industrie du livre, avec 490 nouveaux romans publiés durant la dernière rentrée littéraire. On peut se demander quel est l’intérêt d’être dans une logique quantitative de la culture.

La sobriété pourrait avoir du bon. Je suis intimement convaincu qu’il n’y a pas d’antinomie entre la sobriété et la profusion artistique. Par contre, il y en a peut-être une avec la croissance économique du secteur culturel. La quête de rayonnement, qui est au cœur du développement culturel de ces dernières décennies, a conduit à une événementialisation de la culture. Plus un événement culturel est attractif, plus son audience est internationale, et donc plus son bilan carbone augmente. Cette dynamique n’est plus soutenable de nos jours.

Il serait intéressant de réfléchir à comment mobiliser les publics de proximité. C’est la facilité d’aller chercher des amateurs de culture aux quatre coins du monde ; il est beaucoup plus difficile, pour un lieu culturel, de susciter l’adhésion celles et ceux qui ne sont pas forcément intéressés par leur proposition artistique, mais qui ont l’avantage d’habiter tout près. C’est là la clé du développement culturel bas carbone.

Qu’en est-il de la numérisation des pratiques culturelles ? Est-ce un axe de développement pour amorcer la transition écologique du secteur ?

Le numérique est surtout un piège. J’entends souvent dire que le tout-numérique permettrait de résoudre le problème du coût écologique du déplacement des publics. Sauf que cette stratégie serait une véritable catastrophe d’un point de vue environnemental. La diffusion d’un spectacle ou d’un concert en ligne est extrêmement énergivore en termes de ressources. Ce n’est pas la solution pour réduire l’empreinte carbone de la filière culturelle.

Quel est le rôle des artistes dans cette prise de conscience écologique ?

Selon moi, les artistes doivent avant tout rester ce qu’ils sont, avec leurs différentes manières d’appréhender le monde. Il faut peut-être les confronter davantage aux défis environnementaux qui s’imposent à nous, en leur faisant, par exemple, rencontrer des scientifiques pour qu’ils prennent conscience de la gravité de la situation. Certains comme Shaka Ponk en ont totalement pris la mesure, et disent haut et fort que les grandes tournées mondiales sont un facteur de pollution énorme.

Je serais personnellement très content de voir plus d’engagement politique de la part des artistes, mais il ne faut pas non plus que tout le monde culturel se transforme en militant de la cause. Ça desservirait le propos. Il faut que le secteur continue d’interpeller et de créer du débat, tout en continuant de nous divertir et de nous faire rêver.

Nous avons collectivement besoin de joie et de plaisir pour relever le défi climatique et toutes les crises associées, sans devenir toutes et tous éco-anxieux. Il ne fait nul doute que la crise que nous affrontons est un sujet grave à prendre très au sérieux. Mais il suscite beaucoup d’émotions négatives, ce qui explique peut-être pourquoi nous avons du mal à mobiliser l’ensemble de la planète.

Les artistes, et les acteurs de la culture en général, peuvent être de véritables alliés dans la lutte contre le changement climatique en nous aidant à imaginer le futur sous le prisme de la sobriété et de la résilience. Les festivals de musique en sont le parfait exemple. Pendant plusieurs jours, les fans de musique vont évoluer dans une micro-société où ils seront, par exemple, sensibiliser aux vertus d’une alimentation plus éco-responsable sans même s’en rendre compte. C’est un levier d’action hyper puissant.

Il n’y a que le secteur culturel qui est capable d’influer autant sur les imaginaires des gens. C’est pourquoi il y est primordial qu’il fasse sa part et qu’il amorce enfin sa transition écologique.