COP 27 : "Il faudrait mettre en place une police du climat pour vérifier si les engagements sont tenus" plaide le climatologue Xavier Fettweis

Agir pour le climat. C’est l’objectif de la COP 27 qui a démarré ce dimanche à Charm el-Cheikh, en Égypte. Mais ce grand rassemblement qui vise à prendre des décisions pour protéger le climat est aussi décrié pour son manque de résultats et d’efficacité. Alors la COP 27 est-elle vraiment utile ? QR l’actu fait le point avec Xavier Fettweis, climatologue à l’ULiège.

Ça sert à quoi la COP ?

Pour Xavier Fettweis, les climatologues comme lui ne sont pas écoutés :"Cela fait près de 30 ans que les climatologues tirent la sonnette d’alarme et ce que nous avions prédit, il y a 30 ans, nous l’observons aujourd’hui". Les COP ne semblent pas vraiment servir à grand-chose. Ces grandes messes du climat accouchent souvent de catalogue de bonnes intentions mais ne sont rarement suivies par des faits par la suite. Pour le climatologue Xavier Fettweis, il faut instaurer un organisme de contrôle si on veut que réellement les changements s’opèrent sur le terrain : "Il faudrait mettre en place une sorte de police du climat pour vérifier les engagements pris par les États. Techniquement, ces contrôles sont possibles. Les satellites pourraient mesurer les émissions de gaz à effets de serre émises par chaque pays et en cas de non-respect, on pourrait les condamner".

Quid des gros pollueurs ?

Il est clair que si les gros pollueurs comme la Chine ou les États-Unis ne s’engagent pas de manière significative dans une économie décarbonée, les efforts des autres "petits pays" ne serviraient sans doute pas à grand-chose explique Xavier Fettweis :"Il ne faut pas oublier que par citoyen, nous sommes un gros émetteur de gaz par rapport à d’autres pays. Nous avons donc un rôle d’exemplarité".

Quid des sponsors ?

Outre le manque de résultat sur terrain, la COP pose également question au point de vue des sponsors. Coca-cola, Microsoft, IBM ou encore Egypt air ont-ils vraiment leurs places à la COP ? Pour Xavier Fettweis, la COP est devenue une conférence financière et économique et montre très peu l’exemple en termes d’organisation. "Rien que pour la Belgique, on envoie une délégation de 130 personnes. Je ne suis pas convaincu que toutes soient utiles sur place d’autant qu’il y a certainement moyen de faire des choses à distance".

Quel réchauffement ?

A l’horizon 2050, on visait une limitation d’augmentation des températures à 1,5 degré et nous n’y sommes pas du tout clame le climatologue. "Nous serons sans doute à une hausse de 2,5 degrés pour 2050 et sans doute au-dessus des 3 degrés en 2100".