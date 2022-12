COP 15 : développer une relation harmonieuse de la société avec la biodiversité

Depuis 3 ans, une équipe de bénévole surveille les phoques, devenus l’attraction des côtiers et des touristes à Oostende. Elle a lancé une ligne téléphonique d’urgence, monter un enclos et placer des panneaux. Après plusieurs agressions constatées sur les mammifères. Les autorités de la ville ont également décidé de rendre la laisse obligatoire pour les propriétaires de chiens. "Les gens veulent prendre des selfies, des photos et se rapprocher un maximum, mais c’est dangereux. Il faut respecter leur temps de repos, sinon ils sont très stressés. Et puis, si tu vas trop près, ils sont dangereux. Ce sont des animaux sauvages !", raconte Inge De Bruycker, cofondatrice de la NorthSealTeam, l’association qui s’occupe de surveiller et protéger les phoques le long des 65 km de la côte belge.

Quand un phoque est retrouvé blessé sur la plage, c’est dans l’hôpital pour phoque du Sea Life qu’il est soigné. Près de 600 mammifères sont déjà passés par le centre aquatique depuis 1998 et ce chiffre augmente selon Steve Vermote, directeur du Sea Life, "Nous constatons qu’à l’heure actuelle, cela devient un problème plus social, nous remarquons que beaucoup de gens paniquent quand ils voient des phoques sur la plage. Ils pensent qu’ils sont blessés, mais ce n’est pas toujours le cas. Ils n’ont pas les bons comportements".

En ce moment, Jonathan s’occupe de Lily, une femelle phoque. À raison de 6 entraînements par jour, le soigneur aide l’animal à récupérer ses facultés physiques. "Lily est une femelle qui est arrivée en mauvais état. Elle va mieux, mais elle a une maladie aux yeux qui la rend aveugle à 95%. Il est clair qu’elle ne pourra pas être libérée et qu’elle restera avec nous pour des soins permanents". Jonathan Meul, soigneur d’animaux au SeaLife.