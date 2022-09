Coordinatrices d’intimité : voici comment a travaillé celle de "House of the Dragon"

Lucia a répondu aux affirmations de Bean, notant que bien qu’elle "l’aime en tant qu’acteur", son point de vue sur la pratique est intrinsèquement dépassé et d’un autre temps : "Je pense juste que c’est un homme d’un certain âge, qui est dans cette industrie depuis très longtemps, et il n’a pas d’expérience de l’autre côté". Et bim. Et celle qui travaille également sur la série primée aux récents Emmy Awards The White Lotus d’enfoncer le clou : "Ou peut-être a-t-il eu une mauvaise expérience de travail avec un coordinateur de l’intimité. Tout ce que je dirais, c’est que dans mon expérience jusqu’à présent, je ne pense pas que cela entrave le processus créatif. Je dirais même qu’il le libère parce que les acteurs travaillent avec un filet de sécurité".

Lucia a également été invitée à superviser le plateau pendant la scène de naissance intense dans l’épisode pilote de House of the Dragon et l’actrice Sian Brooke a estimé que sa "présence l’a rendue plus à l’aise" pendant la production et le shooting.

De son côté, l’actrice Emily Carey, 19 ans, a récemment avoué avoir été "effrayée" de tourner une scène d’amour avec Paddy Considine qui joue son mari à l’écran, et qui est 30 ans plus âgé dans la vraie vie. Carey a crédité Lucia d’avoir été "incroyable" en l’aidant à se préparer et à se sentir en sécurité sur le plateau.

"Elle a essentiellement dit qu’elle était très effrayée avant cette scène, et que sans un coordinateur de l’intimité, elle n’aurait pas su comment la gérer", a expliqué Lucia. "C’était bon d’entendre cela à la suite des commentaires de Sean Bean sur la façon dont les coordinateurs de l’intimité ruinent la spontanéité. Mais je comprends pourquoi il a dit cela, parce qu’il n’a pas la même expérience, et parce qu’il s’agit d’une nouvelle fonction sur les tournages. Sur un film la spontané est toute relative… Vous avez un script précis, donc vous ne sortez pas avec des dialogues spontanés. Vous devez y travailler pour qu’il semble spontané mais tout est préparé. C’est pareil pour les scènes d’amour à l’écran. Et ce que Sean Bean a déclaré n’a pas de sens pour moi".