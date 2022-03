Burkina Faso : plus de 2 millions de personnes menacées par la crise alimentaire

Selon le ministère de l'Agriculture, ces mauvaises récoltes sont à la fois dues aux chocs climatiques - longues séquences sèches, inondations - occasionnant une baisse généralisée des rendements et à des abandons de terres en raison de l'insécurité.

Et la situation pastorale n'est guère plus reluisante, entre le déficit de nourriture pour le bétail relevé dans plusieurs provinces et les lourdes pertes de volailles à cause de la grippe aviaire.

Dans le sillage du Mali et du Niger, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des mouvements jihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, qui ont fait plus de 2.000 morts dans le pays et contraint au moins 1,8 million de personnes à fuir leur foyer.