Coopération germano-norvégienne dans l'hydrogène pour décarboner l'énergie en Allemagne

Émettant moins de CO2 que le charbon, le gaz sera graduellement remplacé par de l'hydrogène, à mesure que les capacités de production de cette technologie encore embryonnaire augmenteront.

L'hydrogène lui-même sera d'abord bas carbone - produit à partir de gaz naturel dont plus de 95% du CO2 seront captés lors du processus industriel - puis complètement décarboné grâce à une production à partir de parcs éoliens en mer qu'Equinor et RWE disent vouloir développer conjointement au large de l'Allemagne et de la Norvège. "Un approvisionnement fiable de l'Allemagne et de l'UE en hydrogène à l'échelle industrielle dépend de la construction d'un pipeline d'hydrogène entre la Norvège et l'Allemagne", a noté Equinor dans un communiqué.