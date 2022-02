Coopération énergétique : la Belgique et la Norvège signent un accord et misent sur le renouvelable

Le Premier ministre Alexander De Croo et son homologue norvégien Jonas Gahr Store ont signé, mercredi, un accord de coopération énergétique misant sur les énergies renouvelables.

"Il s'agit d'un accord énergétique important pour notre pays. Une coopération encore plus étroite avec la Norvège signifie un meilleur approvisionnement en énergie. Nous nous concentrons sur les énergies renouvelables et nous nous soutenons mutuellement pour atteindre les objectifs climatiques. Cet accord nous aide aussi à réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de pays tiers", a déclaré Alexander De Croo. "Nous ne devons pas mettre tous nos œufs dans le même panier", a-t-il ajouté alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie fait peser une menace sur la livraison de gaz russe à l'Europe.

Un meilleur échange de connaissances et de technologies

Concrètement, l'accord vise à garantir un meilleur échange de connaissances et de technologies, tant dans le domaine des énergies renouvelables et de l'hydrogène que dans la capture et le stockage du CO2. Il tend aussi à mieux connecter les deux pays dans le domaine de l'électricité.

"Tributaire de la quantité de vent et de soleil, la production d'énergies renouvelables fluctue sans cesse. Mais ce n'est pas un problème si les pays sont interconnectés. Le surplus d'énergie de l'un fait l'approvisionnement de l'autre. C'est une question d'efficacité. Nous continuons à investir dans de telles connexions", a poursuivi le Premier ministre belge.

Une meilleure connexion entre les deux pays

"Après notre connexion offshore avec le Royaume-Uni et celle prévue avec le Danemark, la Norvège pourrait devenir notre troisième interconnecteur en mer crucial. La Norvège, quant à elle, a tout intérêt à être connectée au réseau européen et notre pays lui tend la main. Il s'agit d'une étape importante dans la formation d'une coalition énergétique en mer du Nord", a-t-il ajouté.

"La prochaine étape consistera à faire de la mer du Nord une grande centrale d'énergie durable grâce à la première île énergétique jamais construite en mer du Nord et à des interconnexions telles que le câble sous-marin avec le Danemark. Avec cet accord, la Belgique, avec la Norvège, prend une fois de plus les devants dans la transition verte", a renchéri la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten.

"Un bloc solide en Occident"

Les deux chefs de gouvernement ont enfin évoqué la situation en Ukraine. "L'invasion russe montre que nous devons, plus que jamais, former un bloc solide en Occident. Dans le domaine militaire, au sein de l'OTAN, mais aussi dans le domaine de l'énergie, on a bien vu l'importance de valeurs communes. C'est un gage de fiabilité", a encore déclaré Alexander De Croo. "Dans les années à venir, nous devons, en Europe, nous montrer très unis et prendre conscience que nous dépendons les uns des autres. Lorsque nous coopérons, nous sommes résilients et bien des portes s'ouvrent à nous. La Norvège et la Belgique ont le même objectif à long terme: une Europe sûre, avec des prix de l'énergie abordables et un approvisionnement stable", a-t-il conclu.