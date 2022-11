Cookies, délégués à la protection des données, smart cities… L’Autorité de protection des données livre ses priorités pour 2023

Large thème que les smart cities : transport intelligent, caméras intelligentes, mais aussi les interactions entre les services publics et les citoyens, etc. Les points sont nombreux, avec souvent des questions liées à la vie privée. Au-delà des plaintes qu’elle reçoit, l’APD veut aussi pouvoir jouer un rôle de prévention et d’information sur le sujet.

En matière de smart cities, l’APD est aussi amenée à donner son avis sur des projets législatifs. Exemple : les enquêtes sur la mobilité, qui doivent être balisées pour qu’il n’y ait pas de risques pour la vie privée. Il s’agit également d’élaborer des lignes directrices en matière d’anonymisation afin de déterminer "les cas où dans les projets de smart cities posent problème (ou non) du point de vue des données personnelles."

Enfin, "si les moyens mis à sa disposition le lui permettent, l’APD souhaiterait maintenir à jour son projet de sensibilisation et de proximité avec le site Je décide, dédié d’une part aux jeunes, et d’autre part aux parents et enseignants", ajoute l’institution.