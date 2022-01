Cook As You Are : Allumer le Feu !

Un peu d’histoire : en 1868, un banquier ruiné par la guerre de Sécession, mais maintenant on dit " guerre civile ", Edmund Mc Illeny, fait pousser sur Avery Island en Louisiane, sa première récolte de piments Tabasco, qui lui permet de produire 658 bouteilles de sauce Tabasco. En 1889 il produira plus de 41.000 bouteilles. Aujourd’hui 700.000 bouteilles par jour sont produites depuis une seule usine toujours à Avery Island.

Bref, pour peu qu’on ait envie d’un filet américain, de chili con carne ou de bolo, ça finit souvent, en Belgique avec du Tabasco, quand ce n’est pas dans le Bloody Mary. Sur l’échelle de Richter du piment, qui s’appelle l’échelle de Scoville, le Tabasco n’est pas très méchant, il culmine à 2500, c’est presque "petit joueur" comparé à d’autres sauces, nettement plus heavy metal. Cela dit, maintenant Tabasco, c’est une gamme, avec le normal, le hot, le vert, le chipotle et même une version sriracha.

Dans l’éventail de nos sauces piquantes préférées, il y a en effet depuis quelques années, La sriracha, c’est thaï au départ, mais on en fabrique beaucoup aux States (la marque " Red Rooster ", mais il y a aussi le " Goose ", fabriqué en Thaïlande), à base de piment, d’ail, de sel, sucre et vinaigre, la sauce qui enflamme la cuisine asiatique mais pas seulement. Le typique de la sriracha, c’est le goût de piment ET d’ail, qui te donne une haleine de coyote, mais dans un bœuf basilic thaï, il n’y a pas mieux.

Le sambal ? Un condiment de Malaisie et d’Indonésie, à base de piments thaïs, de sel et de sucre. Typique des " goreng " indonésiens, bami ou nasi.

La sauce "chipotle", à base de piment mexicain fumé, de ce piment on peut décliner des sauces bbq à l’infini, avec le plus souvent comme ingrédient, le fameux chipotle que l’on trouve en poudre en épicerie fine, auquel on ajoute de la tomate, d’ail, du cumin, de l’origan, vinaigre etc.

Le harissa, originaire de Tunisie se démarque par ses saveurs de cumin, carvi, et coriandre, et de l’ail, bien entendu qui appellent la cuisine orientale, ne le mettez pas dans le bolo, ça n’a pas de sens, et je termine par un petit dernier que j’ai découvert récemment, le " gochujang ", l’ingrédient phare des Tteokkbokki, des rice cakes coréens (un peu comme des gnocchis…), comme des gnocchis, mais de riz, trempés dans ce gochujang.

Bref, si le pimenté vous donne le feu, traînez dans les épiceries asiatiques (notamment) vous aurez l’embarras du choix, ces sauces se conservent en général assez bien au frais après ouverture.