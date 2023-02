"Les travaux ? C’est la mort des petits commerces", lance Papou, marchand ambulant. Dans son échoppe flanquée du drapeau grec, il l’assure : "tout est fait maison". S’il a du mal à écouler tzatziki, feuilles de vignes farcies et baklava aux noix, c’est selon lui la faute aux travaux. "On a un emplacement à tel endroit, puis, avec les travaux, on déménage à tel endroit, puis, on redéménage ailleurs avant d’encore re-redéménager. Les clients n’arrivent plus à nous suivre…", s’indigne-t-il.

On va enfin pourvoir être fiers de notre ville!

Mourad, jeune Carolo fier de l'être