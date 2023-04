Convoy, la nouvelle milice privée russe qui fait son apparition en Ukraine

Ils seraient déjà actifs dans le sud de l’Ukraine et prêts à se battre en Crimée dans le cas d’une contre-offensive ukrainienne. La milice privée baptisée Convoy recrute de nouveaux combattants sur son profil Telegram. À en croire les propagandistes du Kremlin en ligne, ce groupe armé bénéficie d’équipements militaires modernes. À sa tête, Konstantin Pikalov, ancien bras droit d’Evgueni Prigojin, dirigeant du groupe Wagner. Convoy formerait la milice privée de Sergueï Axionov, nommé chef de la République de Crimée depuis l’annexion russe en 2014.

Leur profil Telegram se fait le relais de toutes les propagandes anti-ukrainiennes et anti-OTAN. La chaîne de télévision Russia-24, contrôlée par la Russie, présente un reportage à la rencontre de ce groupe de mercenaires. On y voit des entraînements dans des tranchées et un champ de tir. Sergueï Axionov, le maître russe de Crimée, rendrait régulièrement visite à ses hommes. Il aurait aussi d’importants moyens pour les équiper.

Les services secrets britanniques expliquent ce mardi que le groupe Convoy est appelé à remplacer ou à faire concurrence au groupe Wagner qui aurait gagné trop de puissance et se serait montré trop autonome ces derniers mois. C’est aussi un outil très utile de propagande. "Les morts dans les milices privées choquent mois la sensibilité des Russes que les morts dans l’armée régulière", explique le rapport des services secrets britanniques. Mais pour le moment, aucune concurrence n’a été constatée entre Wagner et Convoy.