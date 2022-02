Convois dits "de la liberté" : Environ 200 manifestants sont rassemblés sur le Cinquantenaire à Bruxelles

Pour aider les manifestants venus de France, des Belges ont organisé des points de rendez-vous à différents lieux stratégiques, notamment à Houdeng, à côté du zoning industriel de La Louvière. Genny, une des Belges ayant participé à la mise en place de ce lieu d’accueil, détaille ses motivations : "On s’est concerté sur les réseaux, même si on ne se connaît absolument pas. On s’est dit : "On doit faire quelque chose pour les accueillir. Pour les remercier de leur courage et de leur mouvement, qui est vraiment magique et historique." On s’est mis d’accord pour apporter des vivres et du matériel et on a signalé qu’on était ici. On les a guidés durant leur route et on accueille les courageux Français venus nous libérer."

S’ils utilisaient au départ Telegram pour se coordonner, les participants ont rapidement basculé sur Zello, une application de talkie-walkie, plébiscitée par les manifestants du convoi de la liberté.