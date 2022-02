Convois dits "de la liberté" : destination Bruxelles ce lundi matin, la police déployée dans la capitale

"Si nous croisons des personnes participant au convoi, nous les approchons et les informons. Les chauffeurs reçoivent un dépliant expliquant ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire", déclarait hier la porte-parole de la police fédérale An Berger.

A noter que la police n’interviendra qu’en cas d’absolue nécessité. "Dans un premier temps, nous agissons de manière administrative. Ce n’est qu’en dernier recours et en concertation avec le parquet que nous passons à l’étape judiciaire."