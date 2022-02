Convoi de la liberté : une centaine de véhicules ont réussi à atteindre Paris

Parmi les participants, on constate une forte mobilisation de la part d’anciens Gilets Jaunes qui protestent contre le coût de la vie. Le mouvement reprend les codes et le visage de celui des gilets jaunes. Il regroupe des classes populaires et rurales dans un mouvement spontané et peu organisé, mais social. Interrogé par Guillaume Woelfle, Élliot témoigne : "Je suis là par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays, le prix de l’essence, l’augmentation du coût de la vie. Je trouve que la crise du Covid est mal gérée par le pays. Il y a un ras-le-bol qui revient de l’époque Gilets Jaunes et les gens décident de se révolter. On a une occasion de se faire entendre, il faut en profiter."

Le mouvement véhicule également des discours complotistes : "Ça fait deux ans, même plus que ça, qu’on sent qu’il y a une manipulation mondiale ", indique notamment Bruno. " Il faut que les gens résistent parce que ça va aller beaucoup plus loin que ça."