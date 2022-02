Convoi de la liberté : le Brabant flamand interdit également le Convoi de la liberté

La province du Brabant flamand a également interdit les convois du dimanche 13 au mardi 15 février, a annoncé vendredi soir son gouverneur, Jan Spooren.

"Les manifestations ne sont pas interdites, le droit de manifester est sauvegardé", a-t-il par contre insisté.

La province veut en effet éviter de bloquer les grands axes de circulation, les routes d'accès à l'aéroport ou d'autres lieux stratégiques du Brabant flamand et prévenir les désagréments, a-t-il justifié. Le "convoi de la liberté" a déjà été interdit à Gand et à Bruxelles. Ce lundi, des camionneurs de tout le pays et d'autres pays européens doivent se rendre à Bruxelles pour manifester contre les mesures corona actuelles. Au Canada, un convoi similaire qui s'était élancé il y a quelques jours a finalement mené au blocage d'Ottawa, la capitale.