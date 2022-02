Entre-temps, le président Emmanuel Macron a appelé vendredi "au plus grand calme", tout en disant "entendre et respecter" la "fatigue" et "la colère" liées à la crise sanitaire.

Dans un entretien à Ouest-France alors qu'il se trouvait vendredi à Brest, le chef de l'Etat et quasi-candidat à la présidentielle souligne que la France a "besoin de concorde, de beaucoup de bienveillance collective".