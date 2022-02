Convoi de la "liberté" : "Il faut prendre garde à ne pas approfondir cette fracture" estime Caroline Sägesser, chercheuse au CRISP

Après le Canada, Paris ou encore La Haye, le mouvement dit des "Convois de la liberté" avait choisi Bruxelles pour manifester ce lundi.

QR l’actu fait le point sur ce mouvement avec Bruno Frère, professeur de sociologie à l’ULiège et Caroline Sâgesser, chercheuse au CRISP. Alors qui a-t-il précisément derrière ce mouvement ? Comment le décrypter ? Peut-on vraiment parler d’atteinte à nos libertés ?

Mouvement légitime ?

Pour Caroline Sägesser, toute contestation a en soi un caractère légitime. "Je trouve étonnant que l’on parle d’un mouvement autoproclamé de la liberté. Quand vous avez une marche pour le droit à l’avortement, on ne dit pas que c’est une marche autoproclamée pour la vie. On reprend le terme donné au mouvement. Pour moi, il y a donc un peu de dédain par rapport à cette protestation."

Mouvement tardif ?

Pour certains observateurs, ce mouvement de contestation semble anachronique puisque de nombreuses mesures restrictives sont levées. La chercheuse du CRISP reconnaît que ce mouvement est assez tardif mais nuance cependant : "Ne perdons pas de vue que cette crise n’est pas encore terminée. Le covid est peut-être en mode pause. Nous pourrions très bien voir de nouvelles restrictions de nos libertés dans un avenir proche et d’autre part, on comprend bien que ce mouvement s’explique après deux ans de restrictions".

Pour Bruno Frère, il n’est jamais trop tard pour manifester et c’est une vertu de la démocratie de permettre aux citoyens de contester et à développer un certain nombre de critiques : "Sur la crise proprement dite du covid, on est effectivement un peu en retard puisque nos démocraties ont été suffisamment résilientes pour accepter de se mettre sous cloche avant de redémarrer et je n’envisage pas qu’elles ne redémarreront pas".