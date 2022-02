"Convoi de la liberté" à Bruxelles : la police rappelle que les manifestations de véhicules sont interdites et déconseille la capitale lundi

Dans un communiqué conjoint, les autorités de la police fédérale et bruxelloise ont rappelé l’interdiction du mouvement qui se fait appeler "convois de la liberté" à Bruxelles entre samedi et mardi matin, rappelant que cette interdiction, décrétée par la Région et la Commune de Bruxelles, pourrait être prolongée. Dans les faits, aucun véhicule ne pourra manifester dans le centre de Bruxelles, alors que le "convoi de la liberté" avait annoncé son intention de le faire ce lundi 14 février.