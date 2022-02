Convoi "autoproclamé" de la liberté, pourquoi ce choix de mots dans nos journaux ?

Voilà pour la manière de faire à la RTBF mais qu’en est-il de l’autre côté de l’Atlantique? Au Canada et plus précisément à Ottawa, là où les manifestants du “convoi de la liberté” ont occupé pendant plusieurs jours le centre de la ville, comment désigne-t-on ce mouvement ?

“Nous avons eu des consignes assez strictes et assez rapidement”, explique Fiona Collienne. Elle est journaliste indépendante pour le média public Radio-Canada à Ottawa. Elle réalise aussi des reportages pour la RTBF. “On n’utilise pratiquement jamais dans nos textes le terme “convoi de la liberté”. On reste assez neutre dans les termes qu’on utilise. On parle plutôt de convoi de camionneurs, de manifestants. Si on utilise le terme “convoi de la liberté”, on l’encadre. On le met dans leurs mots mais jamais en le nommant nous-même “convoi de la liberté” ou convoi autoproclamé “de la liberté””.

En Europe, on ne se prive pas d’utiliser le terme “convoi de la liberté''. Alors qu’ici, on prend peut-être plus de pincettes

Le choix de la rédaction de Radio-Canada est donc d’utiliser les termes les plus neutres possibles à savoir : manifestants, camionneurs, … Pour Fiona Collienne, il existe d’ailleurs une différence dans la manière dont les médias désignent le mouvement au Canada et en Europe. “C’est intéressant de voir que le traitement médiatique qui est fait en Europe du mouvement. En Europe, on ne se prive pas d’utiliser le terme “convoi de la liberté''. J’ai l’impression que plus on en est loin, plus on utilise ce terme. Alors qu’ici, on prend peut-être plus de pincettes”. Une prudence qu’elle associe au fait que le mouvement est plus récent en Europe et que les médias sont donc dans les premiers moments de la couverture du phénomène. Par conséquent, les médias européens sont aussi aux prémices de leur réflexion sur les termes à employer.

