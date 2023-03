Convention Hergé à Nivelles : des centaines de fans de Tintin aux anges

L’événement annuel attire des amateurs venus parfois de loin. Un collectionneur néerlandais confie même avoir dormi sur place pour être là dès l’ouverture. Certains fonctionnent au coup de cœur, comme ce tintinophile carolo, qui repart avec des serre-livres à l’effigie de Tintin. D’autres avec des recherches plus précises, comme ce passionné à la recherche d’exemplaires du Petit Vingtième : "On peut encore retrouver ici des prix intéressants, par rapport à ce qu’on trouve sur les sites d’enchères. Je n’ai pratiquement encore rien acheté de ce que je cherchais, mais après on peut aussi tomber sur des choses sympas qu’on ne pensait pas acheter", témoigne-t-il. Dans une autre salle, des fans font la file pour obtenir une signature de Tintin, ou plutôt de celui qui l’a incarné au cinéma il y a soixante ans, Jean-Pierre Talbot. "Chaque fois, je me dis que c’est fini, mais ça fait 62 ans que ça continue. Quel bonheur !"