Convaincu par le salaire astronomique qui lui est proposé, Cristiano Ronaldo devrait signer… en Arabie saoudite

Libre depuis la fin de son contrat à Manchester United le 22 novembre, Cristiano Ronaldo aurait trouvé un accord avec le club saoudien Al-Nassr. Selon Marca, le Portugais va signer un contrat de deux ans et demi qui lui rapportera 200 millions d’euros par an, en incluant les accords salariaux et publicitaires.

Ronaldo, 37 ans, pourrait donc toucher 500 millions d’euros s’il va au bout de son incroyable contrat. Selon le média espagnol, Ronaldo avait déjà été lié à un autre club saoudien, Al Hilal, qui lui avait proposé un contrat de deux ans et 350 millions. Le Portugais a confirmé l’information dans l’interview explosive à la base de son départ de Manchester United, affirmant qu’il avait refusé l’offre.

Jeudi dernier, le ministre des Sports de l’Arabie saoudite, le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, a relancé le sujet en déclarant à la BBC :"Tout est possible, j’aimerais voir Ronaldo jouer dans la ligue saoudienne. Cela profiterait à la ligue, à l’écosystème sportif saoudien et inspirerait les jeunes pour l’avenir. Il est un modèle pour beaucoup d’enfants."

Ronaldo est actuellement à la Coupe du monde au Qatar avec le Portugal, qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale après avoir remporté ses deux premiers matches. En transformant un penalty contre le Ghana, CR7 est devenu le premier joueur à marquer dans cinq Coupes du monde.