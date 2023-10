Controverse autour du report d’un exercice militaire belge au Gabon

Du côté du ministère des Affaires étrangères, on signale que la décision de reporter Tropical Storm " a été prise de manière autonome par la Ministre de la Défense ". Pas d’autre commentaire. Mais selon plusieurs sources, des diplomates belges et des acteurs de la sécurité regrettent le report de l’exercice.

Selon ces sources, des réserves ont d’ailleurs été exprimées par les Affaires étrangères avant et autour de cette décision. Le cabinet du Premier Ministre a émis les mêmes réserves. Elles étaient liées à l’impact sur les relations bilatérales avec le Gabon, mais aussi à l’importance des relations dans la région en vue des élections en RDC et à la nécessité de garder toutes les voies ouvertes, de transport notamment.

D’autre part, des observateurs directs font remarquer qu’il n’y avait pas non plus de régime démocratique au Gabon avant le coup d’État. Il y avait une dynastie au pouvoir depuis les années 1960. La comparaison inévitable avec le Niger, où un président démocratiquement élu a été balayé, ne tient donc pas la route, selon ces observateurs pour lesquels la décision de report de l’exercice est un mauvais choix.

Face à ces remarques, le ministère de la Défense s’en tient à ses explications, soulignant qu’il s’agit d’une décision de report et non pas d’une annulation et que ce report doit être placé dans le contexte d’une prise de pouvoir qui ne s’est pas faite par les urnes.