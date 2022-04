Controverse autour de la vente d'un maillot mythique de Maradona

La mise aux enchères du maillot mythique que portait Diego Maradona quand il a crucifié l'Angleterre à la Coupe du monde de football de 1986 a déjà un goût de controverse: une des filles du virtuose argentin a mis en doute son authenticité mercredi, malgré les assurances de Sotheby's, qui gère la vente.

"Ce n'est pas celui-là. Je ne peux pas révéler qui le détient", mais "ce n'est pas cet homme", a affirmé Dalma Maradona dans la presse argentine, faisant allusion à l'ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge, censé être le propriétaire de cette tunique bleue portant le numéro 10 depuis que le Pibe de Oro la lui avait offerte après le fameux quart de finale de Mexico.

Selon la fille de Maradona, l'une des deux qu'il a eues avec son épouse Claudia Villafane sur un total de cinq enfants reconnus, le maillot détenu par Hodge et mis en vente par Sotheby's serait en réalité celui de la première mi-temps du quart de finale joué par l'Argentine contre l'Angleterre à Mexico, le 22 juin 1986.

Or le génie argentin, mort d'une crise cardiaque à Buenos Aires le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans, a changé de tenue à la mi-temps et endossait un autre maillot lorsqu'il a inscrit ses deux buts de légende, l'un en s'aidant de la main - "la main de Dieu", avait dit Maradona -, l'autre, "le but du siècle", marqué quatre minutes plus tard après une chevauchée incroyable entre les défenseurs anglais.

D'après Dalma Maradona, c'est son père lui-même qui lui aurait confié le secret: "Comment je vais lui donner le maillot de ma vie?", lui aurait-il dit.

"Nous souhaitons clarifier cela pour que les gens qui souhaitent l'acheter connaissent la vérité", a ajouté Dalma Maradona mercredi soir sur la chaîne de télévision Canal 13.