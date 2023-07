Contrôles sanguins supplémentaires pour les équipes UAE et Jumbo-Visma avant le départ de l’étape reine

Alors que la prestation de Jonas Vingegaard sur le chrono de la 16e étape continue d’étonner et d’interpeller, on apprend ce mercredi que les équipes UAE et Jumbo-Visma ont été la cible de contrôles antidopage supplémentaires de la part de l’UCI.

L’Union Cycliste Internationale a en effet envoyé ses contrôleurs dans les bus des deux équipes une heure avant le départ de la 17e étape, l’étape reine entre Saint-Gervais Mont-Blanc et Courchevel, annonce le site spécialisé Wielerflits. Le but : effectuer des contrôles sanguins supplémentaires auprès des coureurs des deux équipes dominatrices de ce Tour de France.

Une pratique accueillie positivement par le patron de l’équipe Jumbo-Visma Richard Plugge. "Je m’en réjouis", a-t-il réagi auprès de Wielerflits. "Cela nous permet de faire un pas de plus dans la lutte contre le dopage. Jonas Vingegaard (ndlr : contrôlé d’office chaque jour en tant que maillot jaune) a subi quatre contrôles hématiques lors des 48 dernières heures. Et on collabore volontiers", a ajouté Plugge.

"Cela ne peut qu’être bon pour le cyclisme. Il n’y a pas de problème avec cela", a réagi de son côté un des directeurs sportifs d’UAE, toujours auprès de Wielerflits.