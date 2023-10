Contrôles renforcés à Brussels Airport au lendemain de l’attentat de Bruxelles

Au lendemain de l’attentat de Bruxelles, les contrôles ont été renforcés à Brussels Airport : l’entrée dans le hall des départs ne se fait que par une seule porte, et il faut passer devant des policiers qui "screenent" en permanence toutes les personnes qui entrent dans l’aéroport. Dans l’enceinte de celui-ci, il y a plus de patrouilles que d’habitude : des policiers armés de mitraillettes sont arrivés en renfort et circulent dans le hall des départs. Mais tout est calme en ce moment.

Il y a ce mardi quelques vols à destination de la Suède, vers Göteborg ou vers Stockholm. Des passagers rencontrés sur place remercient la Belgique pour la sécurité et l’organisation dans le stade lors de la soirée de lundi. Ces passages suédois se disent très tristes : "Je suis très triste car cela va changer le futur pour nous. J’avais l’habitude de suivre tous les matches de l’équipe nationale suédoise à l’étranger. Mais je ne suis pas sûr que je vais continuer à faire cela dans le futur. J’avais l’intention d’aller en Azerbaïdjan en novembre. Mais je ne vais pas faire cela", déclare l’un d’entre eux.