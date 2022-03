Contrôles à la frontière française: "on ne nous dit même pas à quoi ils servent"

C'est une déviation qui suscite la grogne. Les automobilistes qui roulent vers la France doivent quitter l'autoroute A2 à Vicq, emprunter un rond-point, et remonter juste après. De jour comme de nuit, la police française mène des contrôles, ce qui provoque de nombreux ralentissements. Les autorités locales dénoncent les nuisances, et l'absence d'informations sur cette opération.

"C'est vraiment une catastrophe, cette déviation. Et tout le monde croit que c'est de ma faute", s'emporte Jean-Charles Dulion, maire de Vicq. C'est sur son territoire que défilent les bus, les voitures, les motos, obligés d'emprunter un rond-point. "Au poste de contrôle, il y a du monde de jour comme de nuit. Ils ne contrôlent pas toujours, ils regardent et parfois ils obligent les gens à s'arrêter". Depuis la mise en place des contrôles, le 11 septembre, le tarmac accuse le coup. "Les véhicules aussi", précise Maxence Maillot, directeur de cabinet à la mairie de Quiévrechain. "Chez nous, le trafic a bien augmenté, depuis la mise en place des contrôles. Tous les deux, trois jours, on a des gens qui appellent pour se plaindre que leur voiture est cassée à cause de l'état des routes, ou qu'ils ont crevé un pneu. Le département remet du tarmac un peu partout, pour boucher les trous, mais ça va coûter un pont!".

Même son de cloche, et même énervement, côté belge. A Hensies, Eric Thiébaut constate lui aussi une augmentation du trafic sur les routes secondaires. "Les gens qui n'ont plus envie de se retrouver coincés sur l'autoroute demandent des circuits alternatifs à leur GPS, et on voit des longues files de voitures qui se suivent sur certaines routes de campagne ou dans des quartiers calmes. Les habitants n'en peuvent plus".

"Moi, ce qui me défrise le plus", poursuit Jean-Charles Dulion, "c'est d'être considéré comme de la m***. Parce qu'on n'a aucune information. Même si on est des maires de petites communes, on peut quand même être dignes de confiance, non? Si pas, alors autant nous dire de ne pas nous présenter aux élections! Je n'ai même pas été averti lorsque tout ça a démarré".

Comme ses confrères des municipalités voisines, Jean-Charles Dulion aimerait savoir ce qu'on recherche, au juste, au travers de ces contrôles. "Les rumeurs parlent de contrôles de migrants. Ou de contrôles anti-terroristes, en lien avec le procès des attentats de Paris. Mais les courriers que j'ai envoyés à la préfecture, les coups de téléphone...Ca n'a jamais rien donné!"

Eric Thiébaut s'interroge sur la pertinence de ces contrôles. "Cela donne-t-il du résultat? Il m'est revenu qu'ils avaient arrêté une fois une camionnette, qui contenait un zodiac. Peut-être destiné à transporter des migrants. Soit. Mais y a-t-il des résultats significatifs? Depuis le temps qu'ils sont organisés, ces contrôles...Ne peut-on pas imaginer que les gens qui ont réellement quelque chose à se reprocher évitent l'endroit, tout simplement?" "Le comble du comble, c'est que chez nous, la police a arrêté un véhicule suspect", raconte Maxence Maillot. "Dans cette camionnette, il y avait neuf afghans en situation irrégulière. Mais quand on a contacté la police nationale, pour savoir ce qu'on devait faire, ils nous ont dit de les relâcher, parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper".

De notre côté, nous avons contacté la Préfecture du Nord-Pas-de-Calais, dans l'espoir d'obtenir des informations sur ces contrôles. Sans plus de résultat que les autorités locales.